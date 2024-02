Em nota, João Azevêdo nega ataques a Ronaldo Cunha Lima

Ainda continua reverberando as críticas direcionadas ao grupo Cunha Lima, feitas pelo atual governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), em passagem pela cidade de Campina Grande, no último dia (01), onde participou da plenária da sua legenda partidária.

Em seu discurso, João alegou que o seu governo trabalha de verdade pela cidade, ao contrário de outros gestores que eram de Campina e apenas faziam versos em palanques eleitorais.

A fala não foi bem aceita pelo clã Cunha Lima. O ex-senador Cássio Cunha Lima, filho de Ronaldo Cunha Lima que era poeta e por isso foi atribuída a ele a crítica de João, bem como Pedro Cunha Lima, que foi adversário direto de João na disputa pelo governo em 2022, lamentaram o tom do socialista.

Em nota, nas suas redes sociais, João reafirmou que não difamou Ronaldo e nem ofendeu a sua memória e atribuiu aos adversários que, segundo ele, não tem argumentos as acusações que considerou levianas e irresponsáveis.

Confira a nota na íntegra:

Passei por uma campanha duríssima em 2022, enfrentando fortes grupos tradicionais da política paraibana, indo para um segundo turno com Pedro Cunha Lima, sem jamais criticar ou mencionar sequer o nome do seu avô na campanha.

Portanto, não seria agora, após derrotar Pedro, quando se aproxima uma disputa pela prefeitura de Campina, que traria para o debate o nome de Ronaldo.

Como os que se opõem ao nosso exitoso Governo não tem argumentos para se contrapor a tudo que estamos fazendo de bom por Campina, partem para acusações levianas, irresponsáveis, tentando encobrir falhas administrativas e jogar a população de Campina contra o Governo do Estado.

A disputa terá que ser feita no campo das ideias e ações, comparando realmente o trabalho de verdade por Campina com quem fica apenas no palanque eleitoral fazendo versos e não trazendo nada de concreto para o povo campinense.