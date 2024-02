O integrante do PL na Paraíba, Bruno Roberto, comentou sobre as críticas de Nilvan Ferreira ao partido, sugerindo que seria justo para o comunicador buscar outra agremiação.

Ele atribuiu o desalinhamento de Nilvan com Jair Bolsonaro como razão para a saída, especialmente após críticas consideradas injustas.

Roberto destacou a escolha do pré-candidato Marcelo Queiroga em João Pessoa, ressaltando que ele incorpora os princípios do partido e mantém total alinhamento com o ex-presidente Bolsonaro.