Pollyanna Dutra, secretária de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), destacou na última quinta-feira o fortalecimento da democracia e o protagonismo do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Paraíba. A declaração aconteceu durante a plenária do partido em Campina Grande.

Pollyanna ressaltou que a política precisa estar alinhada com a luta social: “A política só tem sentido quando a gente faz inclusão social e discute o bem-estar social das pessoas. Quando o governo traz saúde para os hospitais e, consequentemente, para quem mais precisa, a política passa a ter um verdadeiro sentido”.

Dutra pontuou o período importante da história do partido: “Não haverá outro momento mais importe do que esse. O governo estadual aliado com o governo federal. Só há sentido se a liderança comungar com esse alinhamento político. O Brasil cresce e a gente precisa colocar Campina nesse rumo”.

No evento, o governador João Azevêdo filiou o secretário de Saúde, Jhony Bezerra, que é um dos nomes cotados para disputar a prefeitura em Campina Grande.