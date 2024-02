Pedro Cunha Lima rebate críticas do governador João Azevedo

O ex-deputado e ex-candidato a governador Pedro Cunha Lima (PSDB) respondeu às farpas que o governador João Azevedo desferiu na direção da família Cunha Lima, por ocasião de recente Plenária do PSB em Campina Grande.

A fala do chefe do Executivo estadual foi publicada na coluna Aparte, publicada no paraibaonline.

À ótica de Pedro, o ato governamental foi uma covardia, até porque no caso do ex-governador ele não pode responder, por razões óbvias.

Veja o texto:

Soneto à covardia

Na lição da mais pura covardia

Vem, agora, esse “supersecretário”

Com a memória carregada de calvário,

Atacar a memória da poesia!

E Campina não se esquece que um dia

Um Poeta, sua crença, um ideário

Dispensando esse seu supersalário

Trabalhava com amor e ousadia.

E Campina, João, é independente

Não lhe escolhe de maneira consciente

Na vontade sempre livre e soberana

Mais respeito à história da cidade

Ao descanso dos que estão na eternidade

E se elevam na sua afronta leviana!

Assista aqui o vídeo:

Video: redes sociais