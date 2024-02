Governador João Azevedo: “Só a política muda a vida das pessoas”

O governador João Azevedo disse que governar “é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Fazer gestão é, antes de tudo, cuidar das pessoas. Só a política muda a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Mas é sempre através da política que a gente transforma as vidas”.

O pronunciamento foi feito quando ele autorizou o início das obras do Hospital das Clínicas de Campina Grande, na última quinta-feira.

“Eu valorizo muito a política. E cabe ao gestor pensar sempre na grande maioria da população”, disse João, sublinhando em seguida que “seria um absurdo” definir a execução de obras considerando se o prefeito de cada cidade é aliado ou adversário político.

“Fizemos uma mudança muito forte na forma de fazer política neste Estado desde 2019 (quando tomou posse para o 1º mandato)”, pontificou Azevedo.

O governador disse aos presentes que “a saúde da Paraíba está noutro patamar” e que, após o carnaval, lançará no setor outro projeto revolucionário: ´A Paraíba contra o câncer´, envolvendo 12 hospitais e a implantação do equipamento Pet scan em cidades polo do Estado: João Pessoa, Campina e Patos.

João disse que sentia “a sensação do dever cumprido”, mas ressalvou que “tem muita coisa para fazer”.

Ao novamente se reportar ao hospital que começa a ser construído, Azevedo classificou a obra como “uma mudança de chave na cidade”, e que é preciso “comemorar este momento esquecendo a política”.

O governador elogiou o secretário Jhony Bezerra, “que tem comandado esta Pasta (Saúde) com muito compromisso e dedicação”.

João disse que o prazo para inauguração é de dois anos. E, de forma inusitada, se dirigiu aos representantes da construtora que ganhou a licitação e disse: “O cara da empresa está ouvindo. O dinheiro está na conta. É só executar a obra”.

Pet scan é um equipamento que realiza um exame por imagem com capacidade para fazer um precioso diagnóstico do paciente na área da oncologia.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição deste final de semana, acesse aqui: