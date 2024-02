Jhony Bezerra critica hospital inacabado na gestão de Romero

Na solenidade de assinatura da ordem de serviço para o início das obras de construção do Hospital das Clínicas de Campina Grande, anteontem, o secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra, disse que a obra vai resolver o que chamou de “dois vazios assistenciais” na região: obstetrícia e pediatria, com a disponibilidade de “mais de 300 leitos”.

“Será um marco na saúde pública do Estado”, acrescentou.

Jhony criticou em seu discurso “o hospital inacabado” da Criança da Prefeitura de Campina Grande, iniciado na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos).

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

