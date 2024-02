Radialista retira pré-candidatura à Prefeitura de João Pessoa

O radialista Nilvan Ferreira (PL) anunciou a retirada da sua pré-candidatura à Prefeitura de João Pessoa, em vídeo publicizado nesta sexta-feira (2).

Segundo Nilvan, a decisão resulta de uma perseguição por parte do partido, orquestrada pelo deputado Wellington Roberto, presidente estadual do PL, e com a conivência do ex-ministro Marcelo Queiroga.

Além disso, Nilvan agradeceu a amizade dos deputados Wallber Virgolino e Cabo Gilberto, ambos do PL, e destacou a grande quantidade de votos recebidos em João Pessoa nas eleições para o Governo do Estado, realizadas em 2022.

Confira o vídeo na íntegra:

*Vídeo: Reprodução/Instagram

