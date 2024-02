“Precisa ser entendido os pontos de vista do governo daquilo que se refere à desoneração. Aparentemente traz vantagens diretamente para os empresários, é claro, você está deixando de recolher determinados impostos”, afirmou o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos.

O chefe do Executivo paraibano, no entanto, ressaltou que “é preciso ser analisado: se você tira de um lugar, precisa compor de outro”, ao citar que o Congresso Nacional deve derrubar o veto do governo federal sobre o tema.

Confira em vídeo as afirmações do governador:

*Vídeo: Paraibaonline

