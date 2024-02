O deputado federal Raniery Paulino (Republicanos) comemorou o que chamou de destaque a nível estadual e federal do partido Republicanos, além de afirmar que a legenda segue buscando filiações e ofertando nomes para composição de chapas nas próximas eleições.

“Existe uma aliança com o PSB do governador João Azevêdo, em muitos municípios estarão unidos, marchando juntos, e esse é sem dúvidas o melhor cenário hoje para o fortalecimento recíproco para os dois maiores partidos da Paraíba”, completou.

Em entrevista à nossa reportagem, Paulino comentou sua ida à Câmara Federal no momento de tensão entre a Casa e o governo federal.

“O Executivo tem que compreender o papel do Legislativo e vice-versa. O ponto desse conflito sem dúvida alguma são esses vetos, especialmente com relação à desoneração (da folha de pagamento), que o parlamento já tinha se posicionado tanto na iniciativa legislativa como depois na derrubada do veto. A medida provisória foi algo extremamente antipático ao Legislativo, então a busca tem que ser pelo diálogo”, posicionou.

O político ainda fez uma avaliação se as esferas do poder estão interferindo nas competências de outras. Sobre o assunto, ele enfatizou que deve ocorrer uma recompactuação para entender o tamanho das funções de cada um.

“O Judiciário teve um protagonismo muito grande nos últimos anos em virtude, inclusive, do Legislativo não ter se posicionamento melhor. Então, acredito que agora é possível […] O pior já passou, o clima de hostilidade passou, agora dá pra se estabelecer um diálogo”, finalizou.

Confira na íntegra o posicionamento de Raniery em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui