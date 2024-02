O auditório e o hall de entrada do centro de convenções do Garden Hotel ficaram literalmente lotados, na noite de ontem, com a realização de uma Plenária do Partido Socialista Brasileiro, que demonstrou imenso (e até surpreendente) poder (e estrutura) de mobilização popular.

O evento serviu para mostrar a atual unidade das oposições na cidade e demonstrar que a campanha eleitoral do agrupamento não está inapelavelmente na dependência de um rompimento do deputado Romero Rodrigues (Podemos) com o seu grupo político.

O evento, igualmente de forma inesperada, serviu de cenário para o mais contundente pronunciamento político de João Azevêdo na cidade, particularmente na direção da família Cunha Lima, como será possível ler mais adiante nesta edição.

Veja todos os detalhes da Plenária do PSB na edição da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Acesse aqui a edição completa desta sexta-feira.