Vereadores, prefeito e secretários visitam obra da nova sede da Câmara de João Pessoa

Vereadores, secretários municipais e o prefeito Cícero Lucena (PP) visitaram as obras da construção da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), na Rua das Trincheiras, após a abertura dos trabalhos legislativos de 2024, nesta quinta-feira (1º).

Ainda nesta manhã, foi aprovada a autorização de convênio do Executivo com Legislativo Municipal para repasse de recursos destinados à construção. A solenidade de assinatura da ordem de serviço da obra de construção da nova sede CMJP aconteceu no dia 21 de dezembro de 2023.

A atual sede do legislativo municipal foi pensada na década de 1970 quando havia 12 vereadores. Considerando o estado atual e prevendo a expansão futura, demandada pelo crescimento da cidade, que está prestes a atingir um milhão de habitantes, o projeto contempla a construção de um prédio com 32 gabinetes.

A previsão é de que a obra seja concluída em um prazo de oito a dez meses.