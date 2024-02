Vereador aconselha prefeito de Campina a recorrer à justiça

O vereador campinense OIímpio Oliveira admitiu ontem que caminha para se filiar ao Progressistas, com a finalidade de disputar a reeleição nas eleições deste ano.

Olímpio disse, por outro lado, que não há mais discussão cabível do prefeito Bruno Cunha Lima com a bancada de oposição, acerca da votação do orçamento do município deste ano.

“Que ele (Bruno) recorra à justiça”, asseverou.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

