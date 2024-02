“Tem que perguntar para Romero Rodrigues”, diz Azevêdo ao ser questionado sobre especulações

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), foi questionado em coletiva de imprensa, em Campina Grande, sobre a ida do deputado federal, e ex-prefeito, Romero Rodrigues (Podemos) para o grupo, compondo o núcleo de oposição na cidade Rainha da Borborema. Em resposta, o político enfatizou que a pergunta dos jornalistas deveria ser direcionada ao próprio Romero.

Na ocasião, Azevêdo voltou a defender a candidatura única no campo das oposições em Campina, além de pontuar que o nome do secretário de Saúde, Jhonny Bezerra (PSB), está a postos, mas que sentará com os dispostos para identificar quem tem as melhores condições sem vaidade pessoal.

Já sobre as especulações de que sairá candidato a senador em 2026, o governador disse que ainda é muito cedo para discussão, apesar de citar ser um caminho natural.

Confira o vídeo com as afirmações na íntegra:

*vídeo – paraibaonline