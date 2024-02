Um levantamento nacional divulgado nesta quarta-feira (31) pelo portal Congresso em Foco, relativo ao ano de 2023, mostrou o índice de engajamento dos parlamentares às mais importantes iniciativas do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Congresso Nacional.

Segundo o levantamento, o vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi o parlamentar paraibano que mais se alinhou às políticas públicas do governo Lula no Congresso.

O levantamento mostrou que Veneziano supera até mesmo o PT, que foi a legenda mais alinhada com as iniciativas do governo, com 90%. O paraibano votou favorável a 91% das proposições enviadas por Lula ao Congresso Nacional. Para Veneziano, “apoiar as inciativas do presidente Lula em favor do Brasil é ajudar o País a voltar ao rumo do desenvolvimento social e econômico”.

O índice de lealdade às pautas prioritárias do governo é calculado a partir das votações do parlamentar que seguiram ou não as iniciativas do governo. Votos iguais à orientação (sim ou não) aumentam o índice; qualquer opção diferente da orientação (seja sim, não, abstenção ou falta) diminui o índice de apoio às iniciativas do presidente Lula.