O Partido Socialista Brasileiro iniciou no começo da noite desta quinta-feira, no auditório do Garden Hotel, a sua Plenária Municipal em Campina Grande.

O auditório e os espaços anexos estão superlotados.

O governador João Azevedo comanda o evento, que pretende filiar centenas de filiados e dar a largada no processo eleitoral na cidade.

A cobertura ao longo das próximas horas aqui no Paraibaonline.

Veja as imagens.

*vídeo – paraibaonline