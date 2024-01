Prefeito paraibano assina ficha de filiação do MDB

O prefeito da cidade de Mulungu, Melquiades Nascimento, assinou nesta quarta-feira (31) a ficha de filiação ao MDB. O ato ocorreu na sede do partido, em João Pessoa, na presença do vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente estadual da legenda na Paraíba; do deputado estadual Taciano Diniz e de lideranças políticas de Mulungu e região.

Durante o ato, Veneziano ressaltou a alegria em poder receber o prefeito, que vai reforçar a sigla na região.

“Hoje o MDB se fortalece mais uma vez, ao receber um estimado amigo. Nos últimos dois anos tivermos uma aproximação maior e, nessa aproximação, eu vi o quanto Melquiades sabe aproximar, de forma transparente, laços de confiança. E tem sido assim, pois já são mais de R$ 4 milhões que destinamos para essa gestão eficiente de Melquiades. Eu só tenho gratidão a você, meu irmão”, disse o Senador, ao agradecer o ato do prefeito para com o MDB.

“Eu me sinto muito à vontade, acho que você não sabe, mas para mim, isso tanto para mim como para nossa base de vereadores, é uma grande alegria e satisfação, me filiar ao partido, por tudo aquilo que você faz por nossa cidade”, disse Melquiades, que já foi filiado ao então PMDB, partido pelo qual foi eleito para dois mandatos de vereador em Guarabira.

Com a filiação de Melquiades, o MDB na Paraíba chega a 31 prefeitos e prefeitas filiados. “O time de gestores e gestoras competentes do MDB é reforçado de forma qualificada com o seu retorno, meu amigo”, finalizou Veneziano.