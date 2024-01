Prefeito explica veto a mudança da LDO e fala sobre análise de emendas para orçamento 2024

Questionado pela imprensa sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) e se o orçamento 2024 já está em execução, mesmo com o impasse criado na Câmara de Vereadores, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), afirmou que vai analisar as emendas e sancionar o orçamento nos próximos dias.

Na entrevista repercutida pela Rádio Caturité FM, Bruno disse que vetou as mudanças feitas pelos vereadores na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para contemplar as emendas impositivas, porque, por lei, só quem pode pedir alteração da LDO é o poder executivo.

Ela (LOA) foi votada no dia 19 e encaminhada para a prefeitura no dia 22. Ainda vamos fazer as análises, especialmente no que diz respeito a tentativa de mudança da LDO, que foi realizada pelos vereadores, e isso não é possível, tem que partir do poder executivo, por isso oferecemos o veto ao projeto. Vamos fazer as avaliações sobre as emendas e a tendência é sancionar o orçamento do nosso município – contou.