Aparte: prefeitável do PSB desmente Nota do Fórum Pro Campina

O secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra, prefeitável do PSB em Campina Grande, afirmou que “há todo o interesse da oposição de compor com o deputado Romero Rodrigues (Podemos). A gente não fecha a porta para ninguém que queira participar do projeto de reconstrução de Campina”.

“Não há veto por parte do PSB nem do governador!” – exclamou Jhony Bezerra em contraste com a Nota que o Fórum Pro Campina divulgou na semana passada.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

