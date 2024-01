– Eu amo Campina Grande e quem me conhece sabe disso, não é segredo para ninguém – disse a secretária de Desenvolvimento Econômico da Paraíba e coordenadora estadual do PSD Mulher, ao falar sobre a decisão do diretório partidário em colocar o seu nome à disposição para disputar a prefeitura da Rainha da Borborema.

Rosália revelou à reportagem da Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (30), um dia após a senadora Daniella Ribeiro, presidente do partido na Paraíba, levantar a tese de candidatura própria do PSD, que se sente honrada com a lembrança do seu nome.

– Tivemos uma reunião com o diretório, convocada pela nossa presidente Daniella Ribeiro, para tratar sobre essa candidatura própria em Campina Grande, que já é uma vontade do presidente nacional Kassab. A senadora Daniella é uma candidata natural por tudo que ela representa. É filha de Campina Grande, primeira senadora eleita, sempre está bem posicionada nas pesquisas. E ela continua nessa posição, mas lançou o meu nome, e isso muito me honra, e também o da vereadora Eva Gouveia – contou.

Ainda conforme Rosália, haverá uma pesquisa e avaliação para decidir quem, de fato, irá representar o PSD na disputa, mas ela disse também que, como filiada, está à disposição para enfrentar o desafio.

– Colocar o meu nome foi uma decisão do partido. O PSD é um partido forte, grande, consolidado, e Campina Grande é uma cidade muito importante. Eu sou uma soldada do partido e afeita a desafios. Haverá uma avaliação interna dos nomes junto à população. É um processo democrático. É a primeira vez que coloco o meu nome em uma disputa e será uma grande honra poder contribuir – finalizou.