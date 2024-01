PSD implode candidatura única das oposições em Campina Grande

O PSD decidiu marchar em faixa própria na sucessão de Campina Grande nas eleições deste ano.

De acordo com a presidente estadual do partido, senadora Daniella Ribeiro, a legenda no primeiro turno terá candidatura própria, com as alternativas partidárias sendo a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas, e a vereadora Eva Gouveia, como também a própria senadora é uma alternativa.

A informação foi dada pela própria senadora, em entrevista à TV Arapuan de João Pessoa.

Dessa maneira, o PSD afasta a tese da candidatura própria das oposições em Campina, defendida pelo governador João Azevedo (PSB).