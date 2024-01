João Azevedo deverá frear restrições na oposição ao deputado Romero Rodrigues

Intitulada ´Chega Junto Campina´, o PSB realizará na próxima quinta-feira, às 17h, no Garden Hotel, uma Plenária Municipal com a presença do governador João Azevedo e do presidente estadual do partido, deputado Gervásio Maia.

João disse ontem, em João Pessoa, que a Plenária tem por finalidade recepcionar novas filiações e travar uma discussão sobre a chapa proporcional.

Ao que tudo indica, o recado que João vem dar na Plenária do PSB/CG – reservadamente, e de viva voz – é no sentido de que o Fórum Pro Campina não radicalize interna e publicamente contra o ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), como procedeu na semana passada quando foi divulgado um veto ao hoje deputado pelo Podemos.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

Aparte: o ´freio´ que João Azevedo vai pisar (paraibaonline.com.br)