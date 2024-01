Jhony Bezerra comenta sobre pré-candidatura do PSD em Campina

O secretário de Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra (PSB), comentou o movimento do PSD de indicar os nomes de Eva Gouveia, Rosália Lucas e Daniella Ribeiro como pré-candidatas a prefeitas de Campina Grande nas eleições deste ano.

O secretário vê a atitude com naturalidade, tendo em vista que outros partidos do mesmo grupo também anunciaram ou pensam em anunciar pré-candidatos.

“O PSB vê com naturalidade. Outros nomes já estão colocados dentro do mesmo campo. O PSB está fazendo um diálogo e construindo um projeto para Campina Grande”, disse.

De acordo com Jhony, os vereadores Anderson Pila e Pimentel Filho estão com a ficha assinada para se filiar ao PSB na próxima quinta-feira (1).

Ele destacou que o PSB tem um nome para Campina Grande, mas está aberto para dialogar com as legendas do projeto.