Empresário toma posse como novo presidente da AMDE

Na tarde desta terça-feira, 30, na sede da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (AMDE) o prefeito Bruno Cunha Lima empossou o empresário Emerson Cabral como o novo presidente do órgão da administração indireta.

A cerimônia, contou com a presença de secretários, lideranças, amigos e aliados.

Emerson Cabral, renomado empresário local, assume a presidência da AMDE com a promessa de impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Em seu discurso de posse, destacou o compromisso em atrair investimentos, ampliar o apoio ao empreendedorismo, fomentar a inovação e criar oportunidades para o crescimento da cidade.

O prefeito Bruno Cunha Lima enfatizou o papel crucial da AMDE na condução de iniciativas que impulsionam o crescimento econômico e melhoram a qualidade de vida da população. Expressou confiança na liderança de Emerson Cabral para conduzir a agência nessa jornada.

Prestigiaram a posse do novo auxiliar do prefeito na presidência da AMDE os secretários Marcos Alfredo (Chefia de Gabinete), Joab Machado (Obras) e Gustavo Braga (Finanças), além de outros auxiliarea da gestão.

Para a formalização do ato de Emerson Cabral, o prefeito Bruno e o novo presidente da AMDE assinaram o livro de posse sob a responsabilidade do Cerimonial do Gabinete do Prefeito.