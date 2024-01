Veneziano filia prefeito de cidade paraibana ao MDB

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB na Paraíba, filiou nesta segunda-feira (29), na sede estadual do partido, em João Pessoa, o prefeito Tiago Lisboa, do município de Capim.

Com mais esse reforço, o partido alcança, neste início de 2024, 30 prefeitos e prefeitas filiados aos seus quadros.

Como presidente estadual da legenda na Paraíba, Veneziano tem conseguido importantes reforços aos quadros da sigla. Durante o ato de filiação de Tiago Lisboa, ele agradeceu a confiança do prefeito em integrar as fileiras do MDB e destacou que sua chegada ao partido é importante, dentro do processo de fortalecimento da legenda no Vale do Mamanguape.

“Agradeço a confiança e a segurança que você nos traz, Tiago, de poder fortalecer o MDB na região do Vale do Mamanguape, com a presença também de outras lideranças”, disse Veneziano.

O prefeito afirmou que está disposto a fortalecer ainda mais o MDB em toda a região, com vistas às eleições de 2024.

“Nossa vinda para o MDB não foi uma decisão isolada. Foi uma decisão de grupo. Estivemos reunidos e decidimos que a melhor opção para nosso grupo político e para a cidade de Capim é estarmos aonde estamos agora, no grande MDB”, destacou.