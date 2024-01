Aparte: gastos com o Judiciário no Brasil superam 53 países

Dados apurados pelo Tesouro Nacional mostram que o Poder Judiciário brasileiro consumiu, em 2022, 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.

A proporção de gastos é quatro vezes superior à média de 0,37% verificada em 53 países analisados pelo estudo, entre economias emergentes e avançadas.

Reportagem do ´Estadão´ mostrou que a maior parte do gasto discrepante do Brasil com os tribunais está relacionada ao pagamento de salários e contribuições sociais efetivas.

Essas obrigações orçamentárias custaram R$ 109 bilhões aos cofres públicos em 2022.

O gasto total com o Judiciário foi de R$ 159 bilhões.

Só R$ 2,9 bilhões foram destinados aos investimentos e à modernização.

Notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui.