Ex-vereador assume a coordenação do Procon em Campina Grande

O Seminário Oficial de Campina Grande publicou a nomeação de Waldeny Mendes Santana, funcionário do Banco do Brasil, para o cargo de coordenador da Procuradoria do Consumidor – Procon Municipal.

Waldeny é ex-vereador e filiado ao partido União Brasil. Teve o seu mandato cassado no ano passado devido à punição partidária por conta da cota de gênero.

Ele vai se afastar do BB para ocupar a nova função pública. A data da posse ainda não está definida.

Nas últimas semanas, o Procon-CG vinha sendo dirigido, cumulativamente, pelo procurador geral do Município, Aécio Melo.