Aparte: Fórum Pro Campina veta nome de Romero na oposição

O Fórum Pró Campina reuniu novamente esta semana partidos de oposição para “reafirmar a construção do projeto político das esquerdas e progressistas”.

Foi aclamado que “vamos disputar as eleições de 2024 com candidatura própria”.

A Nota do bloco sinaliza, nas entrelinhas, que uma eventual candidatura de Romero Rodrigues com o aval do governador João Azevedo (PSB) não será aceita, muito menos apoiada.

“O descaso, fracasso e a falta de diálogo do Governo Bruno Cunha Lima se soma aos erros e falta de políticas públicas comprometidas com a justiça e social dos governos de Romero Rodrigues e de Veneziano Vital do Rêgo”, assinalam os oito partidos que integram o Fórum, entre os quais o próprio PSB do governador.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

