Aparte: papa Francisco reflete sobre a inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) está – para o bem ou para o mal – na ordem do dia do mundo, com avanços fantásticos e oportunidades impensáveis de ajudar e até mesmo socorrer o ser humano, mas igualmente com o condão de mutilar vidas e de ser usada para a prática de maldades de forma desmedida e em escala até mundial.

Não é possível colocar uma fenda nos olhos e fazer de conta que a chamada IA não existe ou que ainda está distante de nossa realidade.

O mais recomendável caminho é procurar conhecê-la minimamente e – principalmente – se precaver de seu lado pérfido e impessoal.

No dia de ontem, o papa Francisco abordou a IA com a divulgação de sua mensagem alusiva ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é celebrado no mês de maio.

“A rápida difusão de maravilhosas invenções, cujo funcionamento e potencialidades são indecifráveis para a maior parte de nós, suscita um espanto que oscila entre entusiasmo e desorientação”, ressalta Francisco.

Ainda conforme o papa, “a utilização da inteligência artificial poderá proporcionar um contributo positivo no âmbito da comunicação, se não anular o papel do jornalismo no local, antes pelo contrário se o apoiar; se valorizar o profissionalismo da comunicação, responsabilizando cada comunicador; se devolver a cada ser humano o papel de sujeito, com capacidade crítica, da própria comunicação”.

Para ler a edição completa do papa Francisco, acesse aqui.