“O prefeito não é contra as emendas impositivas”, diz vereador

Ao falar sobre o veto do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) às emendas impositivas aprovadas na Câmara dos Vereadores e todo o impasse para aprovação do orçamento municipal, o líder da bancada governista na Casa Félix Araújo, vereador Luciano Breno, mencionou que o prefeito tentou um diálogo com os parlamentares para tentar chegar a um denominador comum, no entanto as tratativas não tiveram sucesso.

Os vereadores aprovaram um percentual de 1.2% do orçamento para as emendas, mas o prefeito apresentou 0.7% e, diante da rejeição da proposta, o projeto foi vetado.

Luciano explicou à reportagem da Caturité FM que houveram alguns “atropelos” na aprovação das emendas que foram votadas, segundo ele, duas vezes em um ano na Câmara, o que não é permitido.

Ele também afirmou que várias reuniões foram realizadas com secretários e corpo técnico do município para fechar um acordo com os vereadores e que o prefeito segue disposto a negociar.

– As emendas foram votadas duas vezes, algo que não pode acontecer. Em relação a LDO, as emendas não estavam previstas no PPA (Plano Plurianual) e a iniciativa não pode partir do poder legislativo, uma vez que altera todo o cronograma da prefeitura e cria despesas. Diante de muito esforço, quando nós iniciamos essa discussão e não votamos a peça orçamentária, convocamos o diálogo, tivemos no mínimo quatro reuniões com os vereadores e corpo técnico da prefeitura. O prefeito não é contra as emendas, mas precisa ser um valor lógico e possível. O percentual máximo que poderíamos chegar era 0.7 e eu tentei um acordo com os vereadores, levantei essa possibilidade para que começasse assim e em 2025 chegássemos ao percentual de 1.2% como eles querem. Essa proposta continua de pé – frisou.

Ainda conforme Breno, os vereadores de oposição devem se reunir novamente para tratar do assunto.

“Eu pessoalmente já conversei com alguns colegas vereadores. Eles vão fazer uma reunião e nós estamos esperando o resultado dessa reunião. O prefeito segue interessado em resolver essa situação”, pontuou.

