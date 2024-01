´Barraco´ no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. Veja

A sessão extraordinária do Poder Legislativo de Campina Grande, que acontece na manhã desta sexta-feira, registrou um grande tumulto protagonizado pela vereadora Ivonete Ludgério (PSD), que acusou e/ou criticou com dedo em riste vários colegas de plenário.

Posteriormente, o ´bate-boca´ foi travado entre Ivonete, ex-presidente do Poder Legislativo, e o atual presidente Marinaldo Cardoso (REP), que chegou a desafiar a edil para que as suas gestões fossem submetidas a uma auditoria, com vistas a levantar possíveis irregularidades.

A sessão se destina à votação da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Veja as imagens:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui