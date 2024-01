“Eu não vejo que há essa espera, já temos pré-candidaturas postas”, afirmou o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, ao ser questionado se achava que a oposição em Campina Grande estaria esperando demasiadamente por um aceno do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) para as eleições deste ano.

Em coletiva de imprensa, o político citou o nome de André Ribeiro (PDT) nesse campo, apesar de enfatizar ainda não ter preferência por alguém na disputa. Lucas, inclusive, destacou a possibilidade de várias candidaturas no primeiro turno, que podem se unir em um eventual segundo turno.

“Isso pode acontecer e eu não vejo como algo negativo ou como divisão, isso só faz aumentar a discussão e o debate sobre Campina Grande”, completou.

Questionado se achava precipitados os debates relacionados às próximas eleições por parte do partido Republicanos, o vice-governador disse que todo mundo já havia iniciado, não somente o partido.

“Daqui a pouco vamos começar a falar de 2028, 2030, mas faz parte essas discussões. Particularmente, procuro colocar o pé no chão e trabalhar no que estamos agora. Claro, pensando nas próximas eleições, mas com calma e tranquilidade”, finalizou.

Confira em vídeo as falas do vice-governador na íntegra:

*Vídeo: Paraibaonline

