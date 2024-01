Efraim revela prazo para escolha do nome da oposição em JP

Em entrevista, o senador Efraim Filho (União Brasil) revelou que o bloco de oposição ao governador João Azevêdo está em processo de articulação para apoiar um candidato nas eleições municipais de João Pessoa deste ano.

Ele destacou que, em pouco mais de um mês, a oposição terá sua estratégia definida.

Apesar de não revelar indicativos sobre o possível candidato escolhido, Efraim enfatizou que a oposição tem prazo até o início de março para tomar essa decisão.

O senador ressaltou sua boa relação com o atual prefeito da capital, Cícero Lucena, mas afirmou que as decisões estratégicas passam por diálogos com outros nomes. Ele mencionou ainda que Cícero tem mantido conversas e que o diálogo está aberto.

Além disso, ele destacou a força da oposição em outros municípios paraibanos, citando a filiação do atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ao União Brasil.