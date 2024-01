Conforme o jornal O Estado de São Paulo, o líder da bancada do MDB, Eduardo Braga (AM), e o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), são dois nomes citados para ocupar cargos de destaque na próxima legislatura (2025/2026) no Senado.

“Esse será um assunto que deve vir somente a partir do segundo semestre do ano que vem”, disse o ´V´ à publicação.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

