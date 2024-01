Presidente do PT da Paraíba critica sistema de filiação da Justiça Eleitoral

O presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo fez duras críticas ao sistema de filiação da Justiça Eleitoral, a qual achou muito falha, uma vez que não é a primeira vez que acontece filiações não requeridas, a exemplo da filiação do presidente da República, Lula (PT) ao Partido Liberal, sigla do adversário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele lembrou que o mesmo fato ocorreu com a presidente nacional do PT,Gleisi Hoffmann, quando ela foi filiada à época ao Patriotas. Foi o caso também do radialista paraibano Nilvan Ferreira, que constou como filiado ao PT.

“O sistema de filiações da Justiça Eleitoral eu considero bastante frágil, porque são feitas através de uma senha, essa senha roda na mão de muita gente das direções partidárias e, às vezes um irresponsável, para querer aparecer. pega o título de eleitor de alguém e joga dentro do sistema de determinado partido. Isso é de uma fragilidade muito grande”, disse

Segundo ele, quando isso acontece com uma figura pública, a exemplo de Lula, a repercussão é grande. ‘Acho que cabe ao TSE mandar investigar quem fez isso.porque cada partido tem sua senha de acesso ao Programa Filia, sistema do TRE, que fica sob a responsabilidade de algum dirigente que cuida das filiações, explicou.

Disse ainda que é muito fácil identificar por qual senha a filiação do presidente Lula foi feita e mesmo que esse dirigente tenha passado a senha para outra pessoa, é ele quem vai ser responsabilizado. “Não é difícil de identificar quem fez o procedimento”, enfatizou.