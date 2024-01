Líder da Oposição critica indicação de Lewandowski:”Lula e ele estão mancomunados”

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Wallber Virgolino (PL) fez duras críticas à escolha de Lula pelo ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski para ocupar o cargo de ministro da Justiça. Para o deputado, eles estão mancomunados e acha perigoso para o país a relação entre eles, que classificou de perniciosa.

“Isso é apenas a comprovação de que a gente já sabia. O que todo mundo dizia é que Lula foi descoordenado para ser o presidente da República,tudo isso com o aval, a chancela de algumas ministros, sobretudo, dos tribunais superiores”, disse

Para o deputado,a nomeação de Lewandowski só comprova um acordão para descondenar Lula e pessoas envolvidas em corrupção ligadas ao PT, para nomear ministros da cozinha do PT e aqueles que forem saindo, vão ocupar diretamente cargos políticos dentro do governo federal”, destacou.

Virgolino acha tudo um absurdo, pois o Judiciária joga uma pá de cal na sua história e credibilidade. Ele disse ainda que o Brasil é um país onde todos os poderes não tem mais credibilidade e o povo não tem mais a quem recorrer.

“É um povo oprimido, desrespeitado, a legislação só serve para os amigos do Poder e o país está cada vez mais se aproximando da Venezuela, da Argentina e da Nicarágua com uma democracia fajuta, encoberta pelos desejos e condutas no mínimo ilegítimas por pessoas que comandam os Poderes no Brasil. É uma vergonha e todos vão pagar e sofrer com essa relação perniciosa”,completou.