Deputado se mostra irritado com Romero: “ O Fórum de Campina nunca esperou por ele”

O deputado Inácio Falcão (PC do B), integrante do Fórum Pró Campina, que trabalha pela construção de uma candidatura de centro-esquerda contra a reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima, em entrevista à imprensa concedida nesta quinta-feira (11), disse que o Fórum nunca esperou pela decisão do deputado federal, Romero Rodrigues (Podemos).

Falcão se mostrou irritado com a indecisão de Romero e opina que não vai disputar o cargo de prefeito nas eleições de outubro até porque não há distanciamento entre Romero e Bruno e eles têm gestão iguais, tipo ctrl c + ctrl v.

“Nós temos propostas construtivas, alinhamentos e projetos de oposição e Romero como deputado federal nunca se colocou como oposição ao atual prefeito Bruno Cunha Lima e ele nunca fez nenhuma crítica à gestão. O mais grave é que tem pessoas dele ainda na gestão do prefeito. Como é que Romero é oposição se ainda tem secretários ligados a ele?”, revelou Falcão.

O deputado informou ainda que nenhuma pessoa ligada a Romero foi afastada da gestão por ocasião de uma espécie de limpa que o prefeito teoria feio quando exonerou muitos servidores da Prefeitura, no ano passado.

“Desconheço. Há três secretários que foram indicações de Romero e o prefeito Bruno continuou com os secretários entregues por Romero da sua gestão. Inclusive, o cunhado de Romero é quem dirige o Instituto de Previdência do Município, a tia da esposa do deputado, faz parte da gestão e, recentemente, o seu principal aliado, que é Tovar Correia Lima, meu colega de bancada, colocou a irmã dele na Prefeitura. Como é que há distanciamento entre eles?, indagou o comunista.

Contudo acha que a oposição não sairá enfraquecida caso Romero Rodrigues opte mesmo pela reeleição do prefeito, porque há outros candidatos fortes, competitivos e que querem o bem de Campina Grande.

“Mas essa cena de novela, nós vimos agora há poucos, na questão da formalização da chapa majoritária para governo do Estado e toda a Paraíba e imprensa sabiam que Romero era o candidato a vice na chapa de João Azevedo, no entanto, ao apagar das luzes para tomar a decisão , ele recuou”, disparou revoltado, Inácio Falcão.