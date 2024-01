O deputado federal Cabo Gilberto (PL) criticou o projeto de lei que visa confiscar bens de quem patrocina atos antidemocráticos, de autoria do colega de bancada Gervásio Maia (PSB), e disse que vai trabalhar pela não aprovação em plenário por considerar um projeto inútil.

“Nós respeitamos todas as iniciativas dos 594 parlamentares federais, mas esse é um projeto ineficaz, até porque já existe uma legislação e o juiz pode aplicar a multa de acordo com o devido processo legal, coisa que não está sendo cumprido hoje no nosso país”, disse.

Ele exemplificou o caso do 8 de Janeiro, no qual considerou as prisões ilegais e inconstitucionais e que as pessoas foram presas de forma indevida e, sequer, tiveram participação e que não houve a individualização da conduta.

“É um projeto ineficaz e nós iremos trabalhar contra, mas iremos trabalhar a favor de projetos que endureçam a legislação para marginais que cometam crimes. Sempre deixei claro que quem for pego, que seja punido com o devido rigor da lei, não da forma como está acontecendo hoje, quando há uma farsa da esquerda brasileira para tentar manipular a opinião pública”, destacou.

Para Cabo Gilberto, não houve tentativa de golpe, mas sim uma depredação do patrimônio público e que os envolvidos precisam ser identificados e que haja a individualização da conduta.

“Quem está dizendo isso não sou eu, opositor do descondenado Lula, mas sim o devido processo legal, que anda rasgado, ultimamente, na ditadura da toga que vivenciamos. Lula, sim, foi quem deu o golpe no país quando foi descondenado e que anda com ditadores. Ele é uma vergonha para o Brasil”, enfatizou.