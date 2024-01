Vereador diz que Romero está pensando em estratégia para 2024

O vereador Márcio Melo declarou que seu primo, o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), está pensando no futuro político. Ele disse que o deputado tem conversado com a população e com os segmentos empresariais da cidade.

De acordo com o vereador, Romero deve tomar uma decisão em breve a respeito do posicionamento nas eleições deste ano.

“Ele tem conversado conosco. Ele tem escutado os segmentos em Campina Grande a respeito das questões deste ano”, disse.

Ele destacou que Romero fez uma viagem à Europa para descansar junto a sua família.

A respeito de um atraso na resposta das felicitações feitas pelo prefeito Bruno Cunha Lima a Romero por seu aniversário, Márcio considerou que Romero “é movido por gestos”.

“Romero sempre foi correto e leal ao grupo que ele faz parte. Ele é movido por gestos. Se não teve gestos anteriores, por que só agora?”, colocou.