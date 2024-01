Oposição em Campina divulga Nota sobre pagamento de OS

A bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande divulgou Nota assinalando que “recebeu com tranquilidade a notícia veiculada em nota acerca do pagamento dos prestadores e prestadoras de serviços da Prefeitura Municipal de Campina Grande”.

Leia trechos do documento.

“Com serenidade, desde o primeiro instante, afirmamos a permissibilidade dos pagamentos de despesa com pessoal, em razão de estarem amparados no artigo 28 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em junho de 2023 na Câmara Municipal, como o apoio unânime desta bancada.

“Em todas as manifestações pessoais e coletivas de todos e todas que compõem esta bancada, esclarecemos o que dispõe a legislação aprovada.

“Renovamos o nosso compromisso com a verdade, com o respeito aos servidores e a garantia de manutenção dos serviços essenciais do município e estamos atentos para assegurar que sejam mantidos.

“Somos sabedores da importância que se há em aprovar a Lei Orçamentária Anual e em função disso temos nos colocado à disposição para manter o diálogo que garanta, de forma primária, o respeito as legislações em vigência.

“Estamos engajados em compartilhar com todos a verdade dos fatos, em respeito ao cidadão e a cidadã de Campina Grande, que merece participar do processo democrático que neste caso em específico enseja em definir o destino dos recursos do poder público municipal. Para isto a Casa de Félix Araújo aprovou as emendas ao orçamento impositivo, inclusive com o voto de parlamentares da bancada de situação.

“Amparados pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, asseveramos a importância de enquanto representantes do povo campinense, contribuir com o processo que define a destinação dos recursos arrecadados através dos impostos dos contribuintes.

“Compreendemos que os prestadores assim como todos os demais servidores merecem ser tratados com respeito a dignidade humana e com o reconhecimento ao contributo fundamental que oferecem a Campina Grande e lamentamos que em dado momento *tenham sido usados, inclusive a partir de falas de agentes do poder executivo em entrevistas, para alimentar informações levianas e irresponsáveis* que hoje se desmancham a partir da luz da verdade”.