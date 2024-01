Veneziano em ato alusivo a 8/1: “Dia de comemorar a valorização democracia”

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), participou na tarde desta segunda-feira (08) do ato “Democracia Inabalada”, promovido pelo Palácio do Planalto em alusão à passagem de 1 ano dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro do ano passado.

Durante o ato, Veneziano concedeu entrevista à TV Senado e a outros órgãos que cobriram o evento.

O Senador paraibano teve destacada atuação à frente do Senado Federal durante os atos golpistas, pois estava no exercício da Presidência deste Poder, na época, em virtude de viagem internacional do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Veneziano classificou o ato desta segunda-feira como a “celebração da higidez democrática, muito menos pelos prejuízos que foram consideráveis e aos milhões, impostos às sedes dos três poderes, e muito mais à tentativa de desestabilizar aquilo que é fundante, que são os princípios e valores da nossa democracia”.

Veneziano destacou também o alerta que o 8 de janeiro trouxe para todos os brasileiros.

“Precisamos ficar sempre atentos, lembrando dos episódios do 8 de janeiro, para que eles nunca mais voltem a acontecer”, alertou o parlamentar, ao lembrar que o ‘golpe’ não prosperou porque “todos, sociedade civil, a esmagadora maioria da população brasileira e os representantes dos poderes deram-se as mãos para dizer: ‘Não, absolutamente, nós não vamos concordar, compactuar, em absoluto, que essas gravíssimas ações, esses fatos que atentaram contra as nossas instituições, possam prosperar”.