Coordenadora do Orçamento de Campina apela pela aprovação da LOA 2024

A coordenação do Orçamento Participativo de Campina Grande emitiu nota, neste sábado, 6, alertando os vereadores sobre a importância da aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024 para garantir o regular funcionamento da máquina administrativa e assegurando ao cidadão o acesso aos serviços públicos municipais de todas as áreas.

Assinada pela coordenadora Crizane Xavier, que representa 50 conselheiros e mais de 100 delegados eleitos em todas as 16 regiões e bairros de Campina Grande, a nota é incisiva: mais do que uma peça técnica orçamentária, a LOA termina por concentrar em si uma profunda representatividade popular, além dos próprios mandatos dos vereadores.

Crizane Xavier lembra que o Orçamento Participativo é uma ferramenta de participação popular, através do qual a população se manifesta e é protagonista de forma efetiva na aprovação das demandas mais importantes para a cidade, contando com um grupo de pessoas que trabalham voluntariamente em prol do desenvolvimento da cidade.

A coordenadora do OP ressalta ainda que, através de assembleias, formulários on line, reuniões e audiências públicas na própria Câmara de Vereadores, o OP teve a chance de, em 2023, como acontece todos os anos, ressoar a voz das comunidades no processo de construção da principal peça orçamentária do Município.

“O Orçamento Participativo respeita a Câmara e reitera a confiança em todos os vereadores que foram eleitos democraticamente e têm nas mãos e no coração o dever de fazer o melhor para Campina”, conclui a nota assinada por Crizane Xavier.