Presidente da ALPB destaca trabalho com saída de deputados para disputar pleito

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos) comentou sobre como serão os trabalhos do Legislativo neste ano eleitoral, uma vez que, vários deputados estão cotados para disputar o cargo de prefeito em municípios do interior do estado ou estarão trabalhando para familiares que irão concorrer às eleições. Ele espera não haver nenhuma alteração.

“Os deputados já estão acostumados a atravessarem o período eleitoral, pois por diversas vezes já enfrentamos essa problemática. Nós vamos chamar os deputados para que cada um tenha a compreensão,que deve continuar com os trabalhos da Casa. Eles também devem fazer as suas atividades políticas nos municípios porque esse é um ano eleitoral”, explicou.

Para Galdino, nada mais justo e necessário para o deputado que é um agente político possa estar participando das eleições municipais de maneira efetiva. “Só vamos pedir compreensão para conciliar uma coisa com a outra”, destacou.

já se apresentaram como pré-candidatos a prefeito – Cida Ramos e Luciano Cartaxo, ambos do PT, em João Pessoa, Chico Mendes pelo PSB em Cajazeiras, Dra Paula (PP) em São João do Rio do Peixe, Eduardo Brito pelo Solidariedade em Mamanguape e Inácio Falcão do PC do B em Campina Grande.

Há também os que não estarão na disputa, mas devem trabalhar para familiares próximos, a exemplo da deputada Camila Toscano (PSDB), cuja mãe, a ex-deputada e ex-prefeita é cotada para concorrer à Prefeitura de Guarabira e o próprio presidente da Casa, deputado Adriano Galdino, cuja esposa Eliane Galdino é candidata natural à reeleição em Pocinhos.

O deputado Felipe Leitão (PSD) também deve trabalhar pela eleição da esposa, Tacyana Leitão que é pré-candidata a prefeita do município de Bayeux pelo PSB. O deputado Fábio Ramalho, que assumiu recentemente a presidência do PSDB na Paraíba também vai estar envolvido no processo eleitoral para eleger prefeitos e vereadores do ninho tucano.