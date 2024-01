Ex-deputado é nomeado para presidir o novo PTB na Paraíba

O ex-deputado estadual e militante histórico da esquerda, Chico Lopes, foi nomeado para dirigir o novo PTB na Paraíba. A nova Comissão Provisória, escolhida pela direção nacional da legenda, foi nomeada nessa sexta-feira (5). A vice-presidente é Christiane Valéria Rodrigues, de acordo com o documento protocolado na Justiça Eleitoral.

Vale esclarecer que esse PTB a ser comandado por Chico Lopes não é o mesmo resultante da fusão com o Patriota, consolidado em novembro passado, e que juntos agora formam o Partido da Renovação Democrática (PRD) cujo partido ainda está sem comando no estado.

O novo PTB é oriundo dos dissidentes do PTB raiz, que foram “convidados” a sair do partido pelo então presidente, deputado Roberto Jefferson – esquerda e centro-esquerda mais os ‘Brizolistas’, divergentes de Carlos Lupi (que preside o PDT). Elerregistraram no Tribunal Superior Eleitoral a ata de refundação do PTB 14, afastando o bolsonarismo.

O ato de nomeação foi assinado pelo presidente do novo PTB, o ex-deputado federal Vivaldo Barbosa, além do vice-presidente João Leonel Brizola Sobrinho e da secretária Soraia Rocha Brizola.

Após as eleições de 2022, o PTB alinhado à direita passou por reformulação e, em outubro passado, teve a fusão com o Patriotas autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. No site do TSE, PTB e Patriota aparecem como “legenda extinta” devido à fusão.

Veja como ficou composta a Comissão Provisória do novo PTB na Paraíba

Presidente: Francisco Lopes da Silva

Vice-Presidente:Christiane Valéria Rodrigues de Lucena

Secretário Geral: Ednaldo Alves Costa

Secretário de Organização Partidária: Josélio Costa da Silva

Secretário Especial: Francisco Francinaldo de Sousa