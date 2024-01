Deputado entra no rodízio de suplentes do Rede e cede cadeira para professor

O deputado Chió entrou de licença por 121 das atividades legislativas, nesta sexta-feira (05), quando protocolou o pedido na Assembleia Legislativa, para ceder vez ao suplente da Coligação do Rede Sustentabilidade, o professor Francisco Garcia.

Em entrevista à imprensa, o deputado justificou o ato e disse que para ele, não há outra forma de fazer política que não seja coletiva, compartilhada e que para seguir nessa forma de fazer política, se disse feliz que o espaço conquistado pelo Rede será ocupado, também, de forma coletiva.

“Esse é um propósito do nosso mandato e do nosso partido. Dar oportunidade aos suplentes é fortalecer a democracia. Nos últimos anos, os mandatos que recebi do povo paraibano têm sido construídos ao lado deles, com participação popular e coletiva”, destacou..

Já o suplente, professor Francisco que obteve 5.098 votos nas eleições de 2022, tem como principal bandeira, a luta em defesa dos animais.“Serei o primeiro deputado estadual que tem como bandeira maior o direito animal.

Durante o tempo que estiver como representante do povo, farei de tudo para dar visibilidade aos direitos dos animais, especialmente os já elencados no Código de Direito e Bem-Estar Animal, aprovado pela Casa”, enfatizou.