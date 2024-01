O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), falou em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (5), sobre os prejuízos que a cidade pode sofrer caso os vereadores não aprovem o Orçamento 2024.

Atraso nos pagamentos de salários de prestadores de serviço e falta de licitação para contratação de limpeza urbana estão na lista dos impactos negativos apresentados pelo prefeito caso o impasse do orçamento continue.

Ele revelou que o orçamento foi enviado há três meses para apreciação e que a cidade não pode sofrer as consequências que vêm da não aprovação orçamentária anual por parte dos representantes legisladores.

– Nós vamos buscar a execução do orçamento tal qual enviamos. Ele foi enviado para a Câmara desde setembro. Eu espero que se chegue a uma decisão, se não vamos buscar a aprovação do orçamento porque as pessoas que dependem não podem pagar por isso. No dia 10 temos pagamento dos prestadores. Se o orçamento não for aprovado, eles podem ficar sem receber. Em fevereiro, temos licitação para limpeza pública e coleta de lixo da cidade. Se não tiver orçamento, não tem licitação – apontou.

Questionado se há “forças ocultas” por trás da decisão dos vereadores de não chegarem a um acordo sobre o orçamento, Bruno descartou a possibilidade e disse que vai continuar buscando um entendimento com a Câmara.