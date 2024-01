MDB filia novo membro que será candidato a prefeito nas eleições deste ano

O MDB da Paraíba iniciou o ano de 2024 com duas importantes filiações aos seus quadros. Além da pré-candidata a Prefeita de Soledade, Adriana Nirinha, a legenda também filiou nesta sexta-feira (05) o Vice-Prefeito da cidade de Alagoinha, Alírio Filho.

Nas eleições municipais deste ano de 2024, Alírio será candidato a prefeito da cidade pela legenda emedebista.

O ato de filiação ocorreu na sede do MDB paraibano, em João Pessoa, com as presenças do presidente estadual da legenda, o Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo; vereadores e várias lideranças políticas locais, a exemplo do empresário Alírio Pontes, pai do novo filiado; e do presidente da Câmara Municipal, vereador Jeferson Daniel, pré-candidato a vice-prefeito numa eventual chapa encabeçada por Alírio Filho.

“Quero saudar a você, meu amigo e irmão Alírio, pela sua chegada ao MDB, juntamente com candidatos à Câmara Municipal, que fortalecem o partido em Alagoinha e região. É muito gratificante para todos nós a chegada de vocês. Reafirmo aqui o nosso compromisso, de continuar trabalhando por Alagoinha e atuando, junto com os companheiros emedebistas, para que a população possa elegê-lo prefeito nas eleições deste ano”, afirmou Veneziano.

“Hoje é um dia muito importante, não apenas para mim, mas para cada morador de Alagoinha. Obrigado, senador Veneziano, por todo o apoio que o senhor tem dado à nossa cidade. Chego para somar e para trilhar o caminho do trabalho por Alagoinha e por seu povo, nesta nova legenda, contando sempre com o apoio dos amigos e do povo de Alagoinha. Valeu, Vené”, declarou Alírio Filho.