A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) deu posse, na manhã desta quinta-feira (4), ao suplente de vereador Marcelo da Torre (MDB). O parlamentar assume a titularidade com vaga aberta pela licença de 121 dias, sem remuneração, do vereador Mikika Leitão (MDB). A solenidade de posse aconteceu na presidência da Casa e contou com a presença de vereadores e servidores da Casa.

“Mais um momento ímpar na minha vida. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, aos colegas vereadores aqui presentes, ao MDB e ao vereador Mikika Leitão (MDB) por me dar mais uma oportunidade de voltar a esta Casa maravilhosa. Vou continuar trabalhando com ações voltadas para o social, mas sem esquecer da Saúde, da Educação e da Segurança”, assentiu o empossado.

O presidente da CMJP, vereador Dinho Dowsley (Avante) ressaltou que, mesmo em recesso, a Câmara continua ativa. “Com a participação da Mesa Diretora, dos vereadores Zezinho Botafogo (PSB) e Marcilio do HBE (Patriota), estamos cumprindo com as nossas obrigações e com o Regimento Interno. Estou muito feliz com vinda de Marcelo, atuante vereador que representa o bairro da Torre. Ele toma posse mais uma vez nesta Casa. Importantíssima essa vinda dele”, ressaltou.

Dinho aproveitou para anunciar que Marcelo vai compor a Comissão de Recesso da Casa que será publicada esta semana.“Marcelo já vai participar da Comissão de Recesso que vai, caso haja necessidade do Executivo ou qualquer urgência, estará de prontidão. A Casa estará sob os trabalhos desses vereadores dessa Comissão de Recesso , a postos para receber qualquer dema nda”, explicou.

Marcelo já havia assumido o mandato, ano passado, no lugar do vereador coronel Sobreira (MDB). Mikika havia assumido o compromisso de se licenciar para abrir espaço para Marcelo. O rodízio faz parte da estratégia do MDB para fortalecer o partido. O emedebista empossado é reconhecido como líder comunitário e ativo em trabalhos sociais na capital e conquistou um total de 1.794 votos válidos nas eleições de 2020, marcando sua primeira atuação na CMJP. Já Mikika Leitão foi eleito com 5.000 votos nas eleições de 2022.

Os vereadores Zezinho Botafogo e Marcílio do HBE prestigiaram a solenidade e destacaram a importância do trabalho social de Marcelo da Torre. “Dinho tem sido sempre atencioso com todos os colegas vereadores. Essa tem sido a prática nesta Casa. Estamos todos à disposição da cidade para trabalhar pelo povo. Marcelo chega para acrescentar mais ainda neste trabalho”, declarou Marcílio do HBE.