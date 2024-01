Suplente de deputado descarta disputar Prefeitura de Guarabira

O suplente de deputado federal Raniery Paulino (Republicanos) negou qualquer possibilidade de ser candidato a prefeito de Guarabira nas eleições deste ano durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (4).

Ele contou que se afastou um pouco das atividades partidárias na cidade no ano de 2023 já para evitar especulações sobre a disputa, no entanto, frisou que é preciso unir as oposições e buscar um nome para derrotar a atual gestão.

– Estou alinhado ao pensamento do governador João Azevêdo e Roberto Paulino em buscar unir as oposições. Tivemos a oposição dividida nas últimas eleições e isso não foi salutar. Temos que unir os agrupamentos. Não estou me colocando como alternativa. Guarabira está acostumada com boas gestões. Creche e escola todo mundo faz, faculdade não, mas Roberto fez. O modelo atual deixa muito a desejar e precisamos construir um projeto para fazer Guarabira voltar a ser a locomotiva do Brejo – ressaltou.