Após passar o ano de 2023 atuando no Conselho Federal de Engenharia e longe da política partidária, Raniery Paulino volta à cena e vai assumir a vaga de Wilson Santiago, que deixará a Câmara Federal após ser nomeado em cargo no governo do Estado.

Questionado durante entrevista sobre os planos e metas para desenvolver enquanto estiver como deputado federal, Paulino destacou em conversa com a reportagem da Rádio Caturité FM, que tem como meta abrir a discussão para federalização da estrada que liga o Brejo paraibano, mais precisamente no trecho de Café do Vento.

Ele alegou que o projeto já existe, mas está arquivado e que a ideia é duplicar a rodovia para trazer mais desenvolvimento e mobilidade à região brejeira.

– Eu fiz uma campanha com muitas propostas. Tenho causas, tenho bandeiras, tenho um fosso regional que é o Brejo, que há anos não tem um deputado. Eu tenho um projeto apresentado por José Maranhão, que é federalizar o trecho que passa por Café do Vento e duplicar aquela localidade, que é um vetor de desenvolvimento da nossa região – afirmou.