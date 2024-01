Após 16 anos no mandato de deputado estadual, Raniery Paulino tentou uma vaga na Câmara Federal em 2022, mas não conseguiu e ficou como suplente. No ano de 2023 ele deixou as atividades políticas para se dedicar à atuação no Conselho Federal de Engenharia.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (4), ele falou sobre a experiência e deu detalhes do trabalho desenvolvido.

Segundo Raniery, que deve assumir uma cadeira na Câmara Federal após a saída de Wilson Santiago, que foi nomeado para cargo no Estado, ele se sentiu realizado podendo trabalhar com algo que não está diretamente ligado à política partidária.

– Atuei no acompanhamento dos projetos legislativos, que de alguma forma afetam os profissionais da engenharia como um todo. Nós temos como ponto central a federalização do projeto de conselheiros, porque alguns estados não têm representantes. É uma conquista nossa. Foi muito importante para mim essa experiência, estou sendo visto no mercado – frisou.